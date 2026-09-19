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TİP, ev alma vaadiyle yüz binlerin dolandırıldığını, patronun korunduğunu savundu

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TİP, ev alma vaadiyle yüz binlerin dolandırıldığını, patronun korunduğunu savundu
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TİP, tasarruf finansman şirketleri üzerinden ev alma vaadiyle yurttaşların mağdur edildiğini belirterek yüz binlerin dolandırıldığını savundu. Parti, devleti yönetenlerin ilk refleksinin yurttaşı değil patronu korumak olduğunu öne sürdü.

(ANKARA) - TİP, tasarruf finansman şirketleri üzerinden ev alma vaadiyle yurttaşların mağdur edildiğini belirterek, "Elinde avucundaki üç kuruşu biriktirip ev alma hayali kuran yüz binler dolandırılırken, devleti yönetenlerin ilk refleksi yurttaşı değil patronu korumak oluyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurttaşların ev sahibi olabilmek için özel finans şirketlerine yönelmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elinde avucundaki üç kuruşu biriktirip ev alma hayali kuran yüz binler dolandırılırken, devleti yönetenlerin ilk refleksi yurttaşı değil patronu korumak oluyor. İnsanların yıllarca taksit ödeyerek, kura bekleyerek özel finans şirketlerine muhtaç eden, Saray'ın da kölesi olduğu kapitalist düzendir. Bu çürümüşlük bize, ondan hemen kurtulma isteği dışında bir şey sunmuyor."

Kaynak: ANKA
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