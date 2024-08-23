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Viral olan tarif, ülkede salatalık satışlarını patlattı: Yetişemiyoruz

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İzlanda'daki çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan bir tarifin trend haline gelmesi nedeniyle salatalık satışlarının katlandığını ve artan talebe yetişmediklerini belirtti. Bir zincir süpermarket de salatalık satışlarının iki kattan fazla arttığını açıkladı.

Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak lezzetlendirdiği ince rendelenmiş salatalıkla yaptığı salata tarifinin TikTok'ta yayılması, İzlanda'daki çiftçileri zora soktu. İzlanda'nın çiftçiler birliği olarak da bilinen "Bahçıvanlar Satış Şirketi"nden BBC'ye yapılan açıklamada, tarifin birdenbire popülerleşmesi nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediği kaydedildi.

Açıklamada, her yıl ülkede yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiği belirtilerek yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğu ifade edildi. Salatalıklı tariflerin ülkede çok popüler olduğu aktarılan açıklamada, tarifte yer alan diğer malzemelerin de fazlaca satıldığı kaydedildi.

İzlanda'daki bir süpermarket zinciri Hagkaup da salatalık satışlarının iki kattan fazla arttığına işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Sosyal Medya Ekonomi İzlanda Dünya Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

cikolatali ketcap:

bunu haber yapanın da, bunun haber olarak buraya koyulmasına müsade verenin de acil omuzlarından tutulup sert bir şekilde sarsılarak "kendine gel, bu bir haber değil" denmesi lazım.

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1
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erhan kılıçvuran:

uygulamanızı silme vakti geldi sanırım.umarım kendinizi düzeltip saçma sapan şeyleri haber yapmayı son verirsiniz

3
1
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