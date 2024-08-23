Viral olan tarif, ülkede salatalık satışlarını patlattı: Yetişemiyoruz

Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak lezzetlendirdiği ince rendelenmiş salatalıkla yaptığı salata tarifinin TikTok'ta yayılması, İzlanda'daki çiftçileri zora soktu. İzlanda'nın çiftçiler birliği olarak da bilinen "Bahçıvanlar Satış Şirketi"nden BBC'ye yapılan açıklamada, tarifin birdenbire popülerleşmesi nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediği kaydedildi.

Açıklamada, her yıl ülkede yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiği belirtilerek yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğu ifade edildi. Salatalıklı tariflerin ülkede çok popüler olduğu aktarılan açıklamada, tarifte yer alan diğer malzemelerin de fazlaca satıldığı kaydedildi.

İzlanda'daki bir süpermarket zinciri Hagkaup da salatalık satışlarının iki kattan fazla arttığına işaret etti.