TİKA, Sudan Gadarif'te Yöresel Ürünler İşleme Tesisi Kurdu

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde yöresel ürünler işleme ve değerlendirme tesisi kurdu.

"Gadarif Yöresel Ürünler İşleme ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi" ismiyle yapılan projenin açılış programına, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, Gadarif Eyaleti Hükümeti Genel Sekreteri Vali Temsilcisi Abdalazim Alhaj, Gadarif Eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Ammar Abadalla ve yerel yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'ın Gadarif Eyaleti, Atbara ve Angereb nehirleriyle sulanan tamamına yakını verimli tarım arazilerinden oluşan tarımsal üretimiyle ön planda olan bir eyaletidir." dedi.

Gadarif eyaletinde 31,5 milyon dekar tarım arazisinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, eyalette 2 milyon civarında insan yaşadığını ve tamamına yakınının tarım ve hayvancılık yaptığını anlattı.

Yılmaz, eyalet tarım arazilerinde susam, yer fıstığı, sarı ve beyaz darı üretildiğini, dünyanın en çok susam üreten ülkesi olan Sudan'daki susamın kalite olarak birinci sırada yer aldığını belirtti.

Üretilen susamların büyük kısmının ihraç edildiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sudan genelinde insanların günlük beslenmesinde susam yağı, yer fıstığı yağı, yer fıstığı ezmesi, nohut ezmesi yoğun olarak kullanılmaktadır. Kullanılan bu ürünlerin elde edilmesi için susam, yer fıstığı ve nohut gibi tarım ürünlerinin uygun makinelerde preslenmesi ve öğütülmesi gerekmektedir. Gadarif bölgesinde üretilen susam, yer fıstığı, nohut mahsulleri işlendikten sonra elde edilen susam yağı, yer fıstığı yağı ve ezmesi, nohut ezmesi gibi mamul ürünler genellikle kadın çiftçiler tarafından yöresel pazarlarda satılmaktadır.

Gadarif bölgesinde susam, yer fıstığı, nohut gibi mahsullerin işlenebileceği tesisler yeterince mevcut değildir. Proje kapsamında Gadarif Tarım Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz yöresel ürünler işleme ve değerlendirme tesisi sayesinde özellikle kadın çiftçiler, ürettikleri ürünleri bu tesiste işleyecek ve elde ettiği mamul ürünleri daha kolay ve yüksek bedel ile satabilecek, aile bütçesine katkı sağlayabilecektir."

Hükümet Genel Sekreteri Vali Temsilcisi Abdalazim Alhaj, konuşmasında, TİKA'nın Gadarif'te olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, bu güzel başlangıçtan sonra yeni projelerle çalışmaların devamını arzu ettiklerini söyledi.

Gadarif Eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Ammar Abadalla, Gadarif'te TİKA tarafından kurulan tesisin bölgeye büyük faydalar sağlayacağından bahisle, TİKA'ya ve Türkiye'ye çok teşekkür etti.