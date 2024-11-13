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TİKA, Sierra Leone'deki Bağımlılıklarla Mücadele Eden Gençlere Destek Sağladı

TİKA, Sierra Leone'deki Bağımlılıklarla Mücadele Eden Gençlere Destek Sağladı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sierra Leone'de madde bağımlılığını terk eden 40 gence mobil kahve standı ve gerekli sarf malzemeleri sağladı. Törende, gençlerin iş hayatına katılımının destekleneceği belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'de madde bağımlılığını terk eden gençlere iyi bir hayat sürdürmesi için destek sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi ve Sierra Leone Sosyal Refah Bakanlığı işbirliğinde, ülkede bağımlılıklarından kurtulan 40 gence iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla mobil kahve standı ve gerekli sarf malzemeleri törenle teslim edildi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen törene, Sierra Leone Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Mohamed Haji-Kella, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği 3. Katibi Mehmet Selim Ortak, TİKA temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sierra Leone Sosyal Refah Bakan Yardımcısı Haji-Kella, törende yaptığı konuşmada, Gine'den Sierra Leone'ye kadar gelerek gençlerin yanında olduğunu gösteren TİKA ve çalışanlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği 3. Katibi Ortak ise Sierra Leone Yüksek İslam Konseyi bünyesinde eğitim gören ve bağımlılıklarını terk eden gençlerin istihdamını destekleyen TİKA'ya memnuniyetini dile getirdi.

Tören, malzemelerin gençlere teslim edilmesiyle sona erdi.

Sierra Leone'de sıkça tüketilen kahve ve sütlü çay satışı yoluyla gençlerin hem ekonomik olarak güçlenmeleri hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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