Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

TİKA, Özbekistan'daki paydaş kurumlarla iftar programında buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğü Özbekistan'daki paydaş kurum yetkilileriyle iftar programında bir araya geldi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali Rıza Tezcan'ın ev sahipliğinde bir Türk lokantasında düzenlenen iftara Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve büyükelçilik mensupları, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş, Özbekistan'ın çeşitli bakanlık ve devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile Özbek üniversitelerinin üst düzey yöneticileri ile ülkede iş yapan Türk iş insanları katıldı.

TİKA Koordinatörü Tezcan, programda yaptığı konuşmasında, aynı zamanda bir sosyal dayanışma ayı olan ramazanda, TİKA Taşkent Ofisi olarak, kardeş Özbekistan'daki ihtiyaç sahibi 1400 aileye toplam 22 tonluk temel gıda malzemesi yardımında bulunduklarını hatırlattı.

Tezcan, bu yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi bünyesindeki Vakıf Fonu ve Özbekistan Türk Milli Kültür Merkezi yetkililerine teslim ettiklerini belirtti.

Bugünkü iftar sofrasında Özbekistan'ın hemen hemen her bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Tezcan, TİKA'nın ülkedeki faaliyetlerine, dolaysıyla Türk-Özbek kardeşliğine destek veren Özbek dostlarını bir arada görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı.

Tezcan, TİKA olarak Özbekistan ile işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini dile getirirken, bundan sonra da ülkede TİKA olarak farklı projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

İftarda davetlilere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Özbekistan Türk İş İftar Diplomasi Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi! Gaddar 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bayramda İETT ve Marmaray ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı? Dallas Mavericks Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 5 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title