TİKA, Özbekistan'da Meslek Edindirme Programı Düzenledi

TİKA, Özbekistan'da Meslek Edindirme Programı Düzenledi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle Taşkent'te izolasyon ve dekorasyon teknoloji eğitimi düzenledi. Beş gün süren programda 30 saatlik teorik eğitim ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitim sonunda başarılı olan 40 katılımcıya sertifika verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı işbirliğinde Meslek Edindirme ve İstihdamı Destekleme Programı (MESİP) kapsamında başkent Taşkent'te, izolasyon ve dekorasyon teknolojisi eğitimi düzenledi.

Taşkent'te TİKA tarafından gerçekleştirilen ve 5 gün süren programda, 30 saatlik teorik eğitim, uygulamalı çalışmalarla desteklendi.

Türkiye'den gelen 2 uzman eğitmen Özbekistan'daki sektör temsilcileriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşarak saha uygulamalarında örnek çalışmalar gerçekleştirdi.

Türk eğitmenler ayrıca Özbekistan'da faaliyet gösteren üretim fabrikalarını ziyaret ederek, firmalara verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

İzolasyon ve dekorasyon sektöründe görev yapan saha çalışanları, özel sektör temsilcileri, üretim sorumluları ve akademisyenlerin katıldığı eğitim programının sonunda başarı gösteren 40 kişiye katılım sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
