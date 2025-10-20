TİKA'dan Somali'ye Manyok İşleme Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde faaliyet gösteren SHARAFCOOP Tarım Kooperatifine manyok işleme kapasitesini artırmaya yönelik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Somali'de özellikle küçük ölçekli çiftçiler ve kadınlar için önemli bir geçim kaynağı olan manyokun, zahmetli, verimsiz ve zaman alıcı geleneksel yöntemlerle işlenmesi sürecinde yaşanan sorunlara çözüm sağlamak amacıyla, SHARAFCOOP Tarım Kooperatifine 4 manyok işleme makinesi temin edildiği bildirildi.

Proje kapsamında, Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde faaliyet gösteren kooperatife soyma, rendeleme, öğütme ve pres makineleri teslim edilerek, üreticilerin manyoktan un üretmeleri için gerekli imkanların sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çoğunluğu manyok üreticisi olan üyelerden oluşan SHARAFCOOP Tarım Kooperatifi, bu destek sayesinde ürünlerini daha verimli bir şekilde işleyerek manyok ununa dönüştürebilecek ve piyasada daha yüksek katma değer elde edebilecek. Böylece hem üretici gelirleri artacak hem de yerel istihdam olanakları genişleyecek."