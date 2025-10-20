Haberler

TİKA'dan Somali'ye Manyok İşleme Desteği

TİKA, Somali'nin Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde SHARAFCOOP Tarım Kooperatifine manyok işleme kapasitesini artırmak amacıyla 4 manyok işleme makinesi temin etti. Bu destek, kooperatifin üretim verimliliğini artırarak, çiftçilerin gelirlerini yükseltecek ve yerel istihdamı artıracak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde faaliyet gösteren SHARAFCOOP Tarım Kooperatifine manyok işleme kapasitesini artırmaya yönelik ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Somali'de özellikle küçük ölçekli çiftçiler ve kadınlar için önemli bir geçim kaynağı olan manyokun, zahmetli, verimsiz ve zaman alıcı geleneksel yöntemlerle işlenmesi sürecinde yaşanan sorunlara çözüm sağlamak amacıyla, SHARAFCOOP Tarım Kooperatifine 4 manyok işleme makinesi temin edildiği bildirildi.

Proje kapsamında, Afgoye, Balad ve Jowhar bölgelerinde faaliyet gösteren kooperatife soyma, rendeleme, öğütme ve pres makineleri teslim edilerek, üreticilerin manyoktan un üretmeleri için gerekli imkanların sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çoğunluğu manyok üreticisi olan üyelerden oluşan SHARAFCOOP Tarım Kooperatifi, bu destek sayesinde ürünlerini daha verimli bir şekilde işleyerek manyok ununa dönüştürebilecek ve piyasada daha yüksek katma değer elde edebilecek. Böylece hem üretici gelirleri artacak hem de yerel istihdam olanakları genişleyecek."

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
