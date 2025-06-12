TİKA'dan Bosna Hersek'teki Kadınlara Destek: Profesyonel Mutfak Kurulumu

TİKA'dan Bosna Hersek'teki Kadınlara Destek: Profesyonel Mutfak Kurulumu
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'te sel felaketinden etkilenen kadınların istihdamını artırmak amacıyla Jablanica'da profesyonel bir mutfak kurdu. Proje ile geleneksel Boşnak yemeklerinin tanıtılması ve kırsal kalkınma hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te 4 Ekim 2024'te sel felaketinin yaşandığı bölgedeki kadınların istihdamına destek için profesyonel mutfak kurulumu gerçekleştirdi.

Sel felaketinin yaşandığı şehirlerden Jablanica'daki Most Kadın Derneği için TİKA tarafından kurulan mutfağa, ekipman desteği de sağlandı.

Proje kapsamında geleneksel Boşnak yemeklerinin tanıtılması ve kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Mutfak sayesinde, kadınların mesleki becerilerini geliştirmeleri sağlanırken, yerel üreticilerden temin edilen ürünlerin işlenmesiyle kırsal kalkınmaya da katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Mutfağın açılışı, Jablanica Belediye Başkanı Emir Muratovic, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Most Kadın Derneği Yetkilisi Amina Imamovic ve dernek üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Amina Imamovic, açılışta yaptığı konuşmada, verilen destekle hem üretim kapasitelerini artırdıklarını hem de sel felaketi sonrası kadınların bir araya gelerek sosyal bağ kurduklarını belirtti.

Imamovic, TİKA'nın katkısının teknik olduğu kadar manevi anlamda da kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki sel felaketi

Bosna Hersek'te 4 Ekim 2024'te meydana gelen ve 5 kenti etkileyen sel felaketinde 29 kişi hayatını kaybetmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve TİKA, selin yaşandığı bölgelere ulaşan ilk ekiplerden olmuştu.

Türkiye'den gönderilen yaşam malzemelerinin de bulunduğu konteynerleri taşıyan tırlar, afet bölgesine ulaşmıştı. Türkiye ayrıca evini kaybeden aileler için geçici olarak ikamet edebilecekleri 60 konteyner ev göndermişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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