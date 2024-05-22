TİKA, Bosna Hersek'teki Kadın Çiftçilere Sera Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'teki kadın çiftçilere sera desteğinde bulundu.

TİKA, Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu'ndaki Kakanj Belediye bölgesinde yaşayan 30 aileye sera desteği sağladı.

Proje kapsamında, 6 farklı kadın derneğine bağlı ailelere toplam 1500 metrekarelik sera kuruldu. Kakanj Belediyesi de projeye destek vererek sebze fidelerini temin etti.

Belediye, üretilen ürünlere satış alanı oluşturulması ve üreticilerin fuarlara katılımı konusunda da destek vererek bölgedeki tarım faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kakanj Belediye Başkanı Mirnes Bajtarevic ve TİKA temsilcileri, proje kullanıcılarına ziyarette bulundu. Bajtarevic, üretim faaliyetlerinin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine katkı sağladığı için TİKA'ya teşekkür etti.

Söz konusu 6 kadın derneğinin üst düzey yetkilileri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, kadınların kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri, doğa şartlarından koruyarak, rekolte kaybını önlediklerini ve bu ürünleri doğal olarak piyasaya sunabildiklerini vurguladı.

Projeyle, Kakanj'daki kadın çiftçilerin üretim kapasitelerini artırarak ekonomik bağımsızlık kazanmalarına katkı sağlanıyor.