TİGEM 73 safkan Arap koşu tayını açık artırmayla satışa çıkarıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 2022-2023 doğumlu 43'ü dişi, 30'u erkek olmak üzere 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI 50 BİN LİRA

İhale, 2 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" internet adresi ile Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesinden görülebilecek.