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TİGEM Arap Tayları İhalesi 27.5 Milyon TL Gelir Sağladı

TİGEM Arap Tayları İhalesi 27.5 Milyon TL Gelir Sağladı
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TİGEM, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerindeki 30 Arap tayını açık artırmayla satarak 27 milyon 550 bin lira gelir elde etti. En yüksek fiyatlı tay Bilge Çınar, 3 milyon 600 bin liraya alıcı buldu. İhalede 34 taydan 30'u satıldı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Anadolu ve Sultansuyu Tarım İşletmelerinde yetiştirilen 30 safkan Arap tayı satışından 27 milyon 550 bin lira gelir elde etti.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede 34 Arap koşu tayı, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede, Bilge Çınar isimli tay 3 milyon 600 bin, Hançeroğlu isimli tay 1 milyon 850 bin ve Duşbara isimli tay ise 1 milyon 700 bin liradan en yüksek fiyattan satın alınan taylar oldu.

Satışa çıkarılan 34 taydan 30'u alıcı bulurken, satışlardan 27 milyon 550 bin lira gelir elde edildi.

İhaleye katılan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, açılışta yaptığı konuşmada, 700 yıllık kurum kültürünün önemine dikkati çekti.

Yetiştiricilikte daha modern imkanları, geleneklerine bağlı kalarak sürdürdüklerine değinen Bülbül, şöyle konuştu:

"Bir yıl bu tesisi yeniledik, sonraki yıl ihale usulüyle ilgili çeşitli yenilikler sunduk. Geçen yıl taylarımızın bulundukları alanlara da yatırımda bulunduk, onların daha refah içinde bu süreci geçirebilmeleri için yatırımda bulunduk. Geliştirdiğimiz özelliklerimizi 8 asırdır muhafaza ediyoruz, bunun dışında teknolojik gelişmelere ve çağın getirdiği yeniliklere de elimizdeki imkanlar içinde ayak uydurarak hizmet etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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