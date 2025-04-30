Tiflis'te Çarşıda Yangın: 15 Bin Metrekare Alevler İçinde

- Tiflis'te çarşıda yangın: Alevler 15 bin metrekarelik alanı sardı

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir pazarda sabah saatlerinde çıkan yangın, 15 bin metrekarelik alana yayıldı. Alevler saatler sonra söndürülebildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Vokzalnaya Ploshchad metro istasyonunun yakınındaki bir pazarda yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler hızla 15 bin metrekarelik alana yayıldı. 30 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, saatler sonra söndürülebildi. Yerel medya yangının giyim, meyve, sebze ve çeşitli depolama tesislerinin bulunduğu bir bölümde çıktığını aktardı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.