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Gümrük sistemlerinde transit işlemlerinde yeni faza geçildi!

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Ticaret Bakanlığı, gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemleri için Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) Faz 5 uygulamasına geçiş yaptığını açıkladı. NCTS'nin yeni sürümünün, Avrupa coğrafyasındaki ihraç işlemlerine büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük sistemlerinde ulusal ve ortak transit işlemlerinde kullanılan Avrupa Birliği (AB) ile entegre Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) Faz 5 uygulamasına geçildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti olarak 1 Aralık 2012 tarihinde akit taraf olunan; diğer akit tarafların da AB, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu, 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesindeki taşımalarda NCTS kullanılmaktadır. Mezkur Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS'nin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 1 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir" denildi.

NCTS'nin, Türkiye'nin ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak, eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkan sağladığı belirtilerek, "Ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4'ün yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup; ülkemiz gümrüklerinde 17 Kasım 2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır. Ülkemizi takiben Fransa ve Kuzey Makedonya da önümüzdeki haftalarda NCTS Faz 5 sürümüne geçiş yapacaktır. Bu kapsamda, ülkemizde NCTS Faz 5 sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır. NCTS'nin bir önceki sürümü ile kıyaslandığında elektronik mesaj içeriklerinde ve sistemsel yapıda büyük oranda farklı bir yapıya haiz olan Faz 5 sürümündeki köklü yapısal değişiklikler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük sistemlerinde de bir kesinti yapılmasını gerektirmiş; söz konusu sistemi kullanan tüm taraflar nezdinde bir uyum ihtiyacı doğurmuştur. Bu geçiş sürecinde, transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılınmıştır. Halihazırda, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük sistemleri ülke genelinde aktif bir şekilde çalışmakta olup, bu süreçte Bakanlığımıza intikal ettirilen hususlar titizlikle ele alınmakta; Ticaret Bakanlığı ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerekse de idari olarak geniş kapsamlı destek sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Gümrük sistemlerinde transit işlemlerinde yeni faza geçildi!
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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