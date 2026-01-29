Haberler

Ticaret Bakanlığı'nda Kuru Gıda Sektörünün Temsilcileriyle Ramazan Toplantısı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişimin sağlanması amacıyla kuru gıda sektörünün temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sektörün ihtiyaçları ve karşılaştığı sorunlar ele alındı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerine kesintisiz ve makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın başkanlığında, kuru gıda sektörünün temsilcileriyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Toplantıda; kuru gıda sektörünün mevcut durumu, sektörün ihtiyaç ve beklentileri ile, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz ve makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla; arz, temel gıda ürünlerine erişimin sürekliliği, piyasaların düzenli işleyişi, fiyat istikrarının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil ve makul fiyatlarla erişimini temin etmek, piyasa istikrarını korumak ve tüketicilerimizin haklarını gözetmek amacıyla ilgili tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

