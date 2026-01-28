Bursa'da ramazan öncesi fahiş fiyat denetiminde 1 milyon 100 bin TL ceza

TİCARET Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde fırsatçılığın önüne geçmek için Türkiye genelinde market, toptancı, fırın ve yeme-içme işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Bursa'da 450 işletmedeki 142 bin ürün denetlenirken, 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayına sayılı günler kala tüketicinin korunması amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen denetimler kapsamında, market ve toptancılarda başta temel gıda, et ve et ürünleri olmak üzere tüm ürünlerde, fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk olup olmadığı, etiketlerde son fiyat değişim tarihi ve önceki fiyat bilgisinin yer alıp almadığı kontrol edildi. Meyve ve sebze reyonlarında ise ürün künyeleri incelenerek Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması üzerinden sorgulama yapıldı. Ayrıca satıştan kaçınma, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları da denetim kapsamına alındı. Fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve etiketler ile gramajlara uyulup uyulmadığı denetlenirken, kafe, restoran ve lokanta gibi yeme-içme işletmelerinde ise giriş kapılarında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, masalarda menü yer alıp almadığı kontrol edildi.

AYKIRI ÜRÜN BAŞINA 3 BİN 973 TL CEZA

Denetimler sırasında fiyat etiketi bulunmayan ürünler, kasa-raf fiyat farkı ve satıştan kaçınma gibi aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca fahiş fiyat ve stokçuluk şüphesi bulunan ürünlerin son 3 aylık alış ve satış faturaları incelenerek, gerek görülmesi halinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kent genelinde 1-27 Ocak tarihleri arasında 450 işletmede 142 bin ürün denetlenirken, toplamda 1 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı.