Ticaret Bakanlığı 2026 denetim bilançosu: 1.1 milyar TL ceza

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk dört ayında toplam 170 bin 11 firma ile 21 milyon 173 bin 893 ürünün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk dört ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, makine endüstrisi ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Nisan dönemine ilişkin 4 aylık piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 170 bin 11 firmanın ve 21 milyon 173 bin 893 ürünün denetlendiği ve 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, 2026 yılında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 31 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve "aykırı fiillerde bulunan" 2 bin 901 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 476,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.







İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafindan yapılan denetimlerde ise fahiş fiyatlara ilişkin 389,4 milyon lira, otomotiv sektörüne 38,3 milyon lira, emlak sektörüne 21,9 milyon lira, kuyum sektörüne ise 2,9 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı da 21,9 milyon lira oldu.Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 20 bin 190 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 667 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 364,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 258 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 100 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 6,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, 2026 yılının ilk 4 ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 118 bin firmanın denetlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Bunlardan 25 bin 198 firmaya 350 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret il Müdürlüklerimiz aracılığı ile 2026 yılı ilk dört ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda istanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 61 bin 689 ürüne, 278,3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, Ticaret il Müdürlüklerimiz tarafından 2026 yılının ilk dört ayında Ankara'da 7 milyon 267 bin 359, İstanbul'da 3 milyon 54 bin 526, Antalya'da ise 2 milyon 387 bin 303 ürün denetlenmiştir. Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk dört ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, makine endüstrisi ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."