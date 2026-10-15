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Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda BDDK ile uyumlu düzenleme yetkisi verildi

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Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Konut satışları hariç taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı'na verildi; kararlar BDDK ile uyumlu olacak.

PERAKENDE ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları ile uyumlu düzenleme yetkisi verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, konut satışları hariç olmak üzere, perakende işletmeler tarafından tüketicilere gerçekleştirilen taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirleme ve bu konuda ilave sınırlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığı'na verildi. BDDK tarafından kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla gerçekleştirilen satışların taksitlendirme sürelerine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, perakende sektöründeki diğer taksitlendirme yöntemleriyle ilgili düzenlemelerin de uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yapılan yönetmelik değişikliğiyle Ticaret Bakanlığı, BDDK tarafından alınan kararların ardından gerekli düzenlemeleri hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirebilecek" ifadelerine yer verildi.

TÜKETİCİLERİN VE SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI GÖZETİLECEK'

Açıklamada ayrıca, "Yeni düzenleme sayesinde, tüketicilere yönelik taksitli satış uygulamalarında ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin güncel ekonomik koşullar çerçevesinde ve BDDK tarafından alınan kararlarla tam uyumlu biçimde gerçekleştirilmesi mümkün olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından bu kapsamda alınacak kararlar, Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde ilan edilecek ve ilgili üst meslek kuruluşlarına iletilecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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