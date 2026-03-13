Ticaret Bakanlığı, Gs1 Türkiye Vakfı İle İşbirliği Protokolü İmzaladı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, GS1 Türkiye Vakfı ile kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Bakanlığımız ile GS1 Türkiye Vakfı arasında, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. '2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen bu protokol ile ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatifler için barkodlama sisteminde indirim uygulanması sağlanarak kooperatiflerin dijitalleşme süreçlerine destek olunması ve kooperatif ürünlerinin e-ticaret pazaryerleri ile büyük perakende zincirlerinde daha görünür kılınması hedeflendi. Bu kapsamda, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin"

değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatif olması, kooperatifin cirosu 10 milyon Türk Lirası'nın altında olması, sadece kendi markası akindaki ürünlerde kullanacağına dair taahhütte bulunması, şartlarıyla, 12 basamaklı (1 çeşit ürün), 11 basamaklı (10 çeşit ürün) ve 10 basamaklı (100 çeşit ürün) için talep edilen sistem üyeliklerinde beş yıllık süreyle sisteme giriş bedelleri ile yıllık kullanım bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanacaktır. Ayrıca protokolde yer alan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarından (ETAHS) herhangi birinin GS1 Türkiye data capture (ürünün fotoğraflanarak doğru ürün verisiyle sisteme aktarma hizmeti) hizmeti kapsamında ürün verisini GS1 Türkiye'den alması halinde; protokol kapsamında üye olmuş kadın kooperatiflerine 'data capture' hizmeti 5 yıl süre ile ücretsiz sağlanacaktır."

