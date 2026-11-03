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Ticaret Bakanlığı, boğulma ve mekanik yaralanma riski olan çocuk bisikletini toplattı

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Ticaret Bakanlığı, boğulma ve mekanik yaralanma riski olan çocuk bisikletini toplattı
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Ticaret Bakanlığı, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski tespit ederek ürünün piyasaya arzını yasakladı. Bakanlık, riskli ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

TİCARET Bakanlığı tarafından boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirlenen çocuk bisikletinin piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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