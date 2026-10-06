Ticaret Bakanlığı 9 ayda 360 bin 578 firmayı denetledi, 2,6 milyar lira ceza kesti

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla piyasa denetim bilançosu belli oldu. 2026 yılının dokuz ayında yaklaşık 360 bin firma ve 44 milyon ürün denetlendi, toplamda yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılında, Eylül ayı itibariyle gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının 9 ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 360 bin 578 firma ile birlikte yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. 2,6 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır."

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Açıklamada, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamındaki denetimlere ilişkin şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2026 yılının 9 ayı sonunda gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde, 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 724,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin 399,5 milyon lira, otomotiv sektörüne 145,1 milyon lira, emlak sektörüne 45,6 milyon lira, kuyum sektörüne ise 13,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 115 milyon lira olarak gerçekleşmiştir

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 86 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2026 yılının 9 ayında 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan bin 498 gerçek ve tüzel kişiye toplamda yaklaşık 984 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

FİRMALARA 917 MİLYON,6 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 735,3 milyon lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 16,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır

Ticaret Bakanlığı olarak 2026 yılının dokuz ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 259 bin 774 firma denetlenmiş olup, bunlardan 52 bin 786 firmaya 917,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 9 ayında başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek, iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA