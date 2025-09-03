Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Sakarya Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ve MÜSAİD Sakarya Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Bolat, ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sakarya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Sakarya Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni geçen Bakan Bolat, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile makamında görüştü. Kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.