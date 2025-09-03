Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Sakarya Ziyareti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ve MÜSAİD Sakarya Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Bolat, ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sakarya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Sakarya Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni geçen Bakan Bolat, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile makamında görüştü. Kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel