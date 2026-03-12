Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Niğde'de

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Niğde ziyareti sırasında Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret ederek Ramazan Buluşmaları kapsamında çeşitli toplantılara katıldı.

NİĞDE'de Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Vali Nedim Akmeşe'yi ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 'Ramazan Buluşmaları' kapsamında bir dizi toplantıya katılmak ve vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmak için kente geldi. Bakan Bolat ilk olarak valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Bolat, Vali Nedim Akmeşe ile toplantıya katıldı.

Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan Niğde'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, "Ramazan ayı boyunca bakanlarımız ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte Trakya'dan Anadolu'ya şehir buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ben de özellikle Niğde'ye gelmek istedim. Niğde'miz gerçekten güzide bir ilimiz. Bugün akşama kadar valilik, belediyemiz, il başkanlıklarımız ve organize sanayi bölgesi ziyaretimiz, ayrıca esnaf ve sanatkar odaları dahil sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle toplantılar yapacağız. Böylesine bir geniş istişare, değerlendirme ve sonunda da bir iftar buluşması ile ziyaretimizi tamamlayacağız" dedi.

Bakan Bolat valilik ziyareti sonrası Niğde Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile bir araya geldi.

