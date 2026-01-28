Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Macaristan Jetco Toplantısı İçin Budapeşte'de

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Toplantısı için Budapeşte'ye gitti. Ziyaretinde Türkiye-Macaristan ilişkileri hakkında bilgi aldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Toplantısı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Bolat, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Türkiye-Macaristan ilişkileri ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye-Macaristan JETCO Toplantısını gerçekleştirmek ve birtakım resmi görüşmelere katılmak üzere Budapeşte'deyiz. Programımız kapsamında Budapeşte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Gülşen Karanis Ekşioğlu'dan Türkiye-Macaristan ilişkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sayın Elçimize ve elçilik çalışanlarımıza sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
