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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'da Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya'da Ticaret Hacmini Artırmayı Hedefliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacmini kalıcı olarak artırmak ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Müteahhitlik projeleri için finansal ve hukuki altyapının güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya ziyaretinde Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldiklerini belirterek, iki ülke arasındaki yaklaşık 4 milyar dolarlık ticaret hacmini kalıcı olarak artırmak ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bolat, müteahhitlik projelerinin artırılması için finansal ve hukuki altyapının güçlendirilmesine yönelik adımlar attıklarını ve ticaret ile yatırımları geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya ziyareti kapsamında, Ekonomi ve Ticaret Bakanı El-Huveyc ile bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Libya ziyaretimiz kapsamında Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Ali Muhammed El-Huveyc ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini kalıcı olarak güçlendirmek ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle müteahhitlerimizin öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Libya'daki projeleri ile ilgili önemli kararlar aldık. Önümüzdeki dönemde proje sayısını arttırmak üzere finansal ve hukuki zemini güçlendirecek enstrümanlar belirledik. Libya ile yasal altyapının güçlendirilmesi ve ikili platformların etkin kullanılması da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerimizi güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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