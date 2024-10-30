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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kırklareli'nde Ziyaretlerde Bulundu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Pınarhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Bolat, ardından Kırklareli Valiliği ve diğer belediye başkanlarına da ziyarette bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Bolat, Kırklareli programına Pınarhisar Belediyesinden başladı.

Belediye binasında Bolat'ı Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ile vatandaşlar karşıladı. Bakan Bolat, burada Belediye Başkanı Talay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kırklareli Valiliğine ziyarette bulunan Bolat, Vali Turan'dan brifing aldı.

Bolat, programını Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla'yı ziyaret ederek tamamladı.

Ziyaretlerde Bakan Yardımcıları Sezai Uçarmak ile Özgür Volkan Ağar da yer aldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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