Haberler

Bakan Bolat: Düzce esnafı için 100 milyon kredi desteği sağlayacağız

Bakan Bolat: Düzce esnafı için 100 milyon kredi desteği sağlayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'deki esnaflar için Halk Bankası ile görüşmeler yaparak 100 milyon lira finans kredi desteği sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Bolat, Düzce'nin yeniden yapılanması ve esnafa destek konularında da bilgi verdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Düzce esnafı için de Halk Bankası ile görüştüklerini açıklayarak, "İnşallah 100 milyon lira Düzce esnafları için de finans kredi desteğini çok hızlı bir şekilde buraya ulaştıracağız. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretler ve programlara katılmak üzere Düzce'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Düzce Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bolat, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve partililerle bir araya geldi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Doğu Marmara depreminden sonra Düzce'nin yeniden kurulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra kurmayları ile beraber Marmara depreminden zarar gören bütün illerimiz planlı bir şekilde, organize, modern bir şekilde yeniden kuruldu. Bu Düzce'ye de nasip oldu. Düzce hem tarımı hem sanayisi hem hizmetler sektörü hem eğitim, üniversite, bilim merkezi olması ve taşımacılık, lojistik merkezi ile parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 gece gündüz çalışan bakanlıklar ve kurmaylarımızla halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Biz esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme ihtiyaçları için finans desteği sağlıyoruz ve bunda da yüzde 50 sübvansiyonlu bu finans maliyeti hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafları için de Halk Bankamızla görüştük. İnşallah 100 milyon lira Düzce esnafları için de finans kredi desteğini çok hızlı bir şekilde buraya ulaştıracağız. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar