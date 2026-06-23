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Bakan Bolat, Kırım Tatar Milli Lideri Kırımoğlu ile Bir Araya Geldi: "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması En Kısa Sürede Yürürlüğe Girmeli"

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatar Milli Lideri Kırımoğlu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal'i ağırladı. Görüşmede, 6,6 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe konulmasının önemi vurgulandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatar Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'i ağırladığını belirterek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe girmesinin önemini vurguladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatar Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'i Ticaret Bakanlığı'nda ağırladığını duyurdu. Bolat, görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede yürürlüğe girmesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Ömrünü Kırım Tatar halkının onuruna ve geleceğine adayan Kırım Tatar Halkının Milli Lideri Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Nariman Celal'i Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum."

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?Görüşmemizde, savaşın getirdiği zor koşullara ve küresel belirsizliklere rağmen 2025 yılında 6,6 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmimizi Devlet Başkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine taşıma doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşmamızı en kısa sürede yürürlüğe koymanın önemini vurguladık.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini daha da geliştirme irademizi teyit ederken, Kırım Tatar soydaşlarımızın kültürel kimliklerinin, tarihi miraslarının ve toplumsal bağlarının korunmasına yönelik hassasiyetimizi de bir kez daha vurguladık. Karşılıklı anlayış ve iş birliği temelinde ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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