TİCARET Bakanı Ömer Bolat Türkiye- Rusya İş Forumu'ndan konuştu. Bakan Bolat, "Bu noktada her iki ülkenin üretim kapasitesi ve pazar imkanlarından daha iyi yararlanarak ikili ticaretimizde ürün çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında daha çok yer almasını arzu ediyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye-Rusya İş Forumu'ndan konuştu. Bakan Bolat, "Rusya- Türkiye 2025 yılında toplamda 49-50 milyar dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. Bu ticaret hacminin büyük bölümü özellikle enerji ürünü olarak Türkiye'nin Rusya'dan ithalatı olarak gerçekleşmekte. Rusya toplam rakamda Türkiye'nin 3'üncü büyük ticaret ortağı konumundadır. Türkiye de Rusya'nın ithalatında 4'üncü sırada, ihracatında 3'üncü sırada yer almaktadır. Hedefimiz her iki sayın liderlerin belirlediği 100 milyar dolarlık yıllık karşılıklı ticaret hacmine ulaşmaktır. Bunu iş insanlarının kendilerinin yapacakları yatırımlar ve ticaret hacimleriyle ancak gerçekleştirebiliriz. Bu noktada her iki ülkenin üretim kapasitesi ve pazar imkanlarından daha iyi yararlanarak ikili ticaretimizde ürün çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Tarım ve gıda, otomotiv, kimya, tekstil, hazır giyim, mobilya, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok sektörde Türk ürünlerinin Rusya pazarlarında daha çok yer almasını arzu ediyoruz. 2025 yılında yüzde 3,6 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, milli gelir olarak 1,6 trilyon dolarlık bir milli gelir büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu yılın ilk yarısı itibariyle de milli gelirimiz 1,7 trilyon dolar hacmi ve kişi başına da 18 bin dolar civarında milli gelir rakamlarına ulaşmıştır. İhracatımız 2002 yılında mal bazında 36 milyar dolar, hizmetler bazında 14 milyar dolar iken 2026 yılı Ekim ayı itibariyle de mal bazında yıllık 285,5 milyar dolar, hizmetler bazında da yine Eylül ayı itibariyle 127 milyar dolar yıllık ihracata ulaşmıştır" dedi. dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı