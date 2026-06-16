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Bakan Bolat, Özbek Mevkidaşı Kudratov ile Görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Taşkent'te Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya gelerek 5 milyar dolarlık kısa vadeli ticaret hacmi hedefi doğrultusunda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda mutabık kaldı. Ayrıca Türk yatırımlarının 8,2 milyar dolara ulaştığı ve müteahhitlik firmalarının 300'den fazla proje üstlendiği belirtildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Bolat, Taşkent ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"Yüzyıllar boyunca İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ve doğu ile batının, ticaretin ve medeniyetlerin buluştuğu bir merkez olan Taşkent'i ziyaretimizin devamında değerli mevkidaşım Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Laziz Kudratov ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği; kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Tercihli Ticaret Anlaşması genişletme müzakerelerini hızlandırarak sonuçlandırma hususunda mutabık kaldık. Görüşmemizde, Özbekistan'a duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın bir yansıması olan ülkedeki yatırımlarımızın 2025 yılı itibarıyla 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasının verdiği şevk ile yeni yatırım projelerine vereceğimiz destekleri istişare ettik."

Bunun yanında, Türk şirketlerinin Özbekistan'daki katkıları yalnızca yatırımlarla sınırlı kalmamakta, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımız da Yeni Özbekistan'ın dönüşümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, Türk müteahhitleri, Özbekistan'da bugüne kadar toplam değeri 9 milyar doları aşan, 300'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Büyüyen ve gelişen Özbekistan'ın sembolleri haline gelen "Tashkent City", "NestOne" ve "Piramit" gibi birçok proje Türk müteahhitlerin imzasını taşımaktadır. Her geçen gün derinleşerek gelişen Özbekistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA
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