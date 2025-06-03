Ticaret Bakanı Bolat, Oecd Toplantısı Marjında AB Komisyoneri Šefcovic ile Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Oecd Toplantısı Marjında AB Komisyoneri Šefcovic ile Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maroš Šefcovic ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maroš Šefcovic ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve önümüzdeki dönemde yürütülecek ortak çalışmalar ele alındı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB ikili ticari ilişkileri, çok taraflı ticaret sisteminin reformu bağlamında iş birliği imkanları ve gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Ayrıca, 1 Temmuz 2025'te Ankara'da özel sektör ve STK'ların katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB Üst Düzey Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısının gündemini de ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticarette etkin ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı uluslararası arenada da kararlılık ve istikrarla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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