Ticaret Bakanı Bolat, G20'de Rus mevkidaşı Reshetnikov ile bir araya geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Milwaukee şehrindeki G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"G20 Ticaret Bakanları Toplantısı vesilesiyle Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Maksim Reshetnikov ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra turizm ve müteahhitlik hizmetleri başta olmak üzere iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı gündemindeki başlıca konuları değerlendirme fırsatı bulduk.

Diğer taraftan, 27 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı ile aynı tarihte düzenlenecek Türkiye-Rusya İş Forumu kapsamında ele alınacak konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA