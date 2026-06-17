Bakan Bolat, Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ortaklığının daha da güçlendirilmesi, AB ile ilişkiler, Serbest Ticaret Anlaşması'nın modernizasyonu, yatırımların artırılması, savunma sanayi iş birliği gibi konular ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Bakan Bolat, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant'ı Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Görüşmemizde, Türkiye– Birleşik Krallık ekonomik ortaklığının daha da güçlendirilmesi, AB ile ilişkiler, Serbest Ticaret Anlaşması'nın modernizasyonu, yatırımların artırılması, savunma sanayi iş birliği, iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi konularını ele aldık."

"40 MİLYAR DOLARLIK ORTAK HEDEFİMİZE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ"

2025 yılında 24 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, ilişkilerimizin güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu hafta içerisinde beşinci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre bir yapıya kavuşturarak, Allah'ın izniyle, 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz.

"KARŞILIKLI TİCARET VE YATIRIMLARI ARTIRACAK ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye; üretim gücü, stratejik konumu ve güçlü tedarik altyapısıyla Birleşik Krallık şirketleri için güvenilir ortak ve bölgesel merkez olmaya devam edecektir. Karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak ve ekonomik ortaklığımızı yeni alanlara taşıyacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA