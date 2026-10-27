Tianjin'de tarım makineleri fuarı başladı, 3.000'den fazla işletme katılıyor

Tianjin'de tarım makineleri fuarı başladı, 3.000'den fazla işletme katılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Çin Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı, Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde pazartesi günü başladı. Üç gün sürecek fuar, yaklaşık 300.000 metrekarelik alanda 3.000'den fazla yerli ve yabancı işletmeyi bir araya getiriyor.
TİANJİN, 27 Ekim (Xinhua) -- 2026 Çin Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı pazartesi günü Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.
Üç gün sürecek fuar, yaklaşık 300.000 metrekarelik bir alanda yerli ve yabancı 3.000'den fazla işletmeyi bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua