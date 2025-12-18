Haberler

Airbus, Çin'de Ürettiği A320 Ailesine Ait 800'üncü Uçağı Teslim Etti

Çin'in Tianjin Belediyesi'nde bulunan Airbus A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı, 17 Aralık 2025 tarihinde 800'üncü uçağını teslim etti. Bu tesis, Çin-Avrupa işbirliğinin sembolü olarak önemli bir yere sahip.

Avrupa dışında kurulan ilk Airbus üretim hattı olan ve 2008 yılında faaliyete geçen Tianjin Son Montaj Hattı halihazırda Airbus A319, A320 ve A321 uçaklarını üretiyor. 17 yıldır faaliyet gösteren tesis, Çin-Avrupa işbirliğinin başarılı bir sembolü haline geldi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
