Airbus, Çin'de Ürettiği A320 Ailesine Ait 800'üncü Uçağı Teslim Etti

TİANJİN, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan Airbus A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nda monte edilen A320 ailesine ait 800'üncü uçak, 17 Aralık 2025.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nda montajı yapılan A320 ailesine ait 800'üncü uçağı teslim etti.

Avrupa dışında kurulan ilk Airbus üretim hattı olan ve 2008 yılında faaliyete geçen Tianjin Son Montaj Hattı halihazırda Airbus A319, A320 ve A321 uçaklarını üretiyor. 17 yıldır faaliyet gösteren tesis, Çin-Avrupa işbirliğinin başarılı bir sembolü haline geldi. (Fotoğraf: Xinhua)