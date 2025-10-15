THY Teknik AŞ ve Corendon Hava Yolları'nın Anlaşması 5 Yıl Daha Uzatıldı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Corendon Hava Yolları ile 2019 yılında imzalanan komponent pool (parça desteği) anlaşmasını 5 yıl uzattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MRO Europe 2025 fuarında imzalanan anlaşma ile THY Teknik AŞ, Corendon Hava Yolları'nın Boeing 737MAX ve Boeing 737NG filolarının tüm komponent pool ihtiyaçlarını karşılamaya 5 yıl daha devam edecek.

Anlaşma kapsamında Corendon Hava Yolları, THY Teknik AŞ'nin geniş parça havuzu, nitelikli iş gücü ve komponent bakım alanındaki uzmanlığından da faydalanmayı sürdürecek.

THY Teknik AŞ, geniş bakım ve onarım kapasitesi, yüksek teknolojiye dayalı çözümleri ve uluslararası sertifikalı mühendislik kabiliyetleriyle dünyanın önde gelen uçak bakım kuruluşları arasında yer alıyor. Teknisyen ve uzman kadrosuyla hizmet ağını genişleten şirket, küresel havacılıkta güçlü bir paydaş olmayı sürdürüyor.