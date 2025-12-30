Haberler

THY Genel Müdürü Ekşi: 84 milyona hitap ediyoruz

Güncelleme:
Türk Hava Yolları'nın Rize'deki tanıtım programında konuşan Genel Müdür Bilal Ekşi, uçak teslimatındaki sıkıntılara ve Rize'ye ek sefer uygulamalarına değindi. İstanbul'dan Rize'ye günde bir sefer başlatıldığını açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY) tanıtım programında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz 84 milyona hitap ediyoruz" dedi.

Rize'de Türk Hava Yolları tanıtım programı düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, Rize'deki sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri ile bölgedeki turizm temsilcileri katıldı.

Programda sunum yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz 84 milyona hitap ediyoruz ve dünyada bazı sorumluluklarımız var. Özellikle son 2 yıldır uçak teslimatlarında sadece bizde değil tüm dünyada sıkıntı oluyor. Uçak eksiğimiz oluyor. Motor problemlerinden dolayı tüm dünyada bine yakın uçak yerde. Bizde de belli sayıda, yani 30'a yakın uçak yerde. Dolayısıyla bizim diğer hatlarda rakiplerimizle kaybetmemek için bazı dengelemeler yapmak zorundayız" dedi.

İSTANBUL'DAN RİZE'YE EK SEFER

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul'dan ek sefer uygulaması başlatıldığını açıklayan Ekşi, "Gündeme getirilen konulardan bir tanesi İstanbul'dan akşam saatlerinde bir sefere ihtiyaç olduğu yönündeydi. Dolayısıyla bu çalışma yapılarak bugün itibarıyla saat 21.00'de İstanbul Havalimanı'ndan günde bir sefer koyuyoruz. Dolayısıyla 21.00'de İstanbul'dan kalkıyor, 22.45 civarında Rize'ye geliyor. Sonra tekrar geriye dönüyor. İkinci seferimiz de inşallah nisan ayında yürürlüğe girecek. Sabiha Gökçen'den ilave bazı seferler koymasını istiyoruz. Yaz döneminde inşallah Sabiha Gökçen'e de ilave sefer koyacağız. İnşallah 2026'da İstanbul'dan Rize'ye ilave seferlerle, yani ilave 10 seferle bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

