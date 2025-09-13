Haberler

THY, EuroBasket 2025 Finali İçin Riga'ya Ek Sefer Düzenledi

Türk Hava Yolları, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı için Riga'ya ek sefer düzenledi. THY İletişim Başkanı, uçuş detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın yarın Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçı için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek sefer düzenledi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesine uçmaya geldi. A millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga'ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları: TK6907-14 Eylül-08.15. Kupayı alıp dönmek için hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
