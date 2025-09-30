Haberler

THY, Erivan'a Tarifeli Sefer Başlatıyor

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatma kararı aldı. Şirket, seferlerin pazar koşullarına göre düzenleneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
