ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Türk Hava Kurumu kurban derisi bağışları için hazırlıklarını tamamladı

THK Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal:

"Vatandaşlar, derileri kurban kesim noktalarında görevli THK personeline ya da kendilerine en yakın THK şubesine ulaştırabilecek ya da '444 0 845' numaralı çağrı merkezi üzerinden adreslerinden teslim alınmasını talep ederek bağışlarını gerçekleştirebilecek"

"Elde edilen gelirler havacılık eğitimleri, gençlerin havacılıkla buluşturulması, hava sporları faaliyetleri, eğitim organizasyonları ve Türk havacılığının gelişimine yönelik projelerde kullanılacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- THY, gökyüzündeki 93'üncü yaşını kutluyor

20 Mayıs 1933'te 5 uçak ile kurulan THY, 93'üncü yılında filosundaki uçak sayısını 536'ya ulaştırarak dünyanın en büyük 9'uncu hava yolu şirketi konumunda yer alıyor

THY, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2033'te 813 uçaklık filo büyüklüğüne ulaşarak dünyanın en büyük 5 hava yolundan biri olmayı hedefliyor

(Gökhan Yılmaz/İstanbul)

3- Hafif ve sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesine uluslararası destek

Eureka Network Projeleri kapsamında açılan "Hafifletme Projeleri Çağrısı" ile performansı artırırken ağırlığı azaltan ve malzeme kullanımını optimize eden teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor

Çağrı kapsamında, hafif tasarım ve optimizasyon, ileri ve hafif malzemeler, geri dönüşüm ve sürdürülebilir malzeme kullanımı, birleştirme ve montaj teknolojileri ile dijitalleşme ve modelleme araçları gibi alanlarda projeler geliştirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi Türkiye'de ilk kez kömürü geride bıraktı

Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki toplam payı nisanda yüzde 22,8'e ulaştı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 71 ile son yılların en yüksek seviyesine çıktı

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

5- Ata tohumları iklim direnci için genetik kaynak niteliği taşıyor

TAGEM Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Davut Keleş:

"Sürdürülebilir ve iklim krizine dayanıklı gıda sistemlerinin tasarımında yerel çeşitlerin düşük verimli olarak yaftalanıp tamamen terk edilmesi değil, sahip oldukları kararlılık genlerinin modern ıslah programlarında kaynak olarak kullanılması teknik açıdan en doğru yaklaşımdır"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

6- UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelmekten mutlu:

"İstanbul, Avrupa'nın en büyük futbol şehirlerinden biri ve buraya dönmek her zaman bir zevk"

"Türkiye sadece konuşmakla kalmadı, harekete geçip mükemmel tesisler inşa etti. Bu çok büyük bir fark yaratıyor"

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda kimsenin eşleşmek istemeyeceği bir takım olmanızı bekliyorum"

"Dünyada çok az takımın Türkiye kadar yetenekli bir orta sahaya sahip olduğunu söyleyebilirim. Arda Güler ve Kenan Yıldız olağanüstü yetenekler; Avrupa futbolunun bugünü ve geleceği. Hakan Çalhanoğlu ise takıma otorite ve tecrübe katıyor"

(Yunus Kaymaz/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, üst üste 4. şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu:

"Süper Lig'de şampiyon olduğumuz için mutluyuz. 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. İnşallah 5. kez de şampiyon olacağız"

"Hocamız gerçekten çok değerli, çok büyük bir zekaya sahip. O yüzden şanslıyız"

"Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da geçmeyi planlıyorduk ama olmadı. Bu sezon oynadığımız futbolla o seviyenin takımı olduğumuzu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz"

"Osimhen olmadığında performansımızın etkilenmesi çok normal. Gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok da iyi bir insan. Ancak bizim her zaman B planımız oluyor"

"(FIFA Dünya Kupası) Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok yetenekli oyuncularımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

8- Fenerbahçe Beko'nun hedefi Basketbol Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de mücadele edecek sarı-lacivertli basketbol takımı, 2'si üst üste olmak üzere 3. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak

Fenerbahçe, son 11 sezonda 8 kez Dörtlü Final'e yükselerek önemli bir başarıya imza attı

(Emre Doğan/Atina)

***

