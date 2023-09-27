Teşkilat dizisinin dördüncü sezonu başlıyor

Teşkilat dizisinin dördüncü sezonu, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde çekimleriyle izleyiciyle buluşacak. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım da çekimlerde yer aldı. Yeni sezonunda Ömer'in Mostar'da yeni bir arayış içerisinde olduğu ve önemli kararlar alacağı konu edilecek.

"Teşkilat" dizisinin dördüncü sezonu, yeni hikayesi ve karakterleriyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilk bölümünden itibaren reyting listesinin zirvesinde yer alan dizinin, Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki çekimleri başladı.

Özel izin alınarak Mostar Köprüsü ile Blagaj Tekkesi'nde gerçekleştirilen çekimlerde, dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da yer aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatının isimsiz kahramanlarının hikayelerini ekrana getiren dizinin yeni sezonunun konusu şöyle:

" Ömer, Teşkilat'ta geçen sezon yaşadığı travmatik operasyonun ardından kendisini Mostar'da yeni bir arayış içerisinde bulacak. Ömer, yeni yolculuğunda hiç tahmin edemeyeceği görevler üstlenirken yine birbirinden önemli kararlara imza atacak."