TESK Başkanı Palandöken, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmede esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar, beklentiler ve çözüm önerileri değerlendirildi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından şunları aktardı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile parti genel merkezinde bir araya gelerek esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Samimi ortamda geçen ziyarette ortak akılla esnafımız için çözüm üretmeye devam edeceğiz. Gösterdikleri yakın ilgi ve nazik kabullerinden dolayı esnaf ve sanatkarımız adına MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli beye teşekkürlerimi sunuyorum."