Haberler

Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Ocak'ta adli kontrol tedbiri uygulanan M.C. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede M.C'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre M.C'nin, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Suriyeli M.H. tarafından banka hesabına gönderilen 10 bin 245 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.C'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor

Bir dönem efsaneydi şimdi tezgahtarlık yapıyor
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı