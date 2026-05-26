Haberler

Terminalde unutulan 3,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası dolu çanta sahibine teslim edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki otobüs terminalinde bir bankın üzerinde unutulan, içinde 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunan çanta, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki otobüs terminalinde bir bankın üzerinde unutulan, içinde 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası olan çanta, polis tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde rutin kontrol yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan bir çanta buldu. Ekipler, içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olan çantanın sahibine ulaşmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çantayı unutan kişinin Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç. isimli kadın olduğu ve otobüse bindiği tespit edildi. Polisin telefonla ulaştığı kadın, terminale geri dönüp, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı. Çantada 3,5 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim