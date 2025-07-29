Terme Belediyesi Yaz Okulları ile 1350 Çocuk Spor ve Sanatla Tanışıyor

Terme Belediyesi Yaz Okulları ile 1350 Çocuk Spor ve Sanatla Tanışıyor
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Terme Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yaz okulları, 8-14 yaş aralığındaki 1350 çocuğa spor ve sanat alanında eğitim fırsatı sunuyor. Başkan Kul, çocukların gelişimini desteklediklerini belirtti.

Terme Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz okulları kapsamında 1350 çocuk spor ve sanatla dolu bir yaz tatili geçiriyor.

Belediye tarafından ücretsiz sunulan kurslarda 8-14 yaş aralığındaki çocuklar futbol, yüzme, basketbol, voleybol, güreş, tekvando, kickboks ve atletizm gibi spor branşlarının yanı sıra resim, bağlama, el sanatları, robotik kodlama, işaret dili ve akıl zeka oyunları gibi alanlarda eğitim alıyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaz okullarıyla çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Çocukların yaz tatilini verimli şekilde geçirdiğini vurgulayan Kul, "Yaz boyunca çocuklarımıza unutamayacakları bir deneyim sunmak istiyoruz. Onların güler yüzü en büyük motivasyonumuz. Terme'mizin geleceğini bugünden inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
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