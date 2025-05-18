Tencent, Yapay Zeka Yatırımlarını Artırıyor

Tencent, Yapay Zeka Yatırımlarını Artırıyor
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Çinli internet devi Tencent, Guangzhou'da düzenlenen zirvede yapay zeka yatırımlarını artıracağını ve yurtdışında yeni taahhütler vereceğini açıkladı. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde araştırma ve geliştirme yatırımlarını önemli ölçüde büyütecek.

GUANGZHOU, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çinli internet devi Tencent, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen Tencent Küresel Dijital Ekosistem Zirvesi'nde çok yönlü yapay zeka yatırımlarını artıracağını ve yurtdışındaki taahhütlerini daha da genişleteceğini açıkladı.

Tencent Kıdemli Başkan Yardımcısı Tong Taosang cuma günü yaptığı açıklamada 2025'in ilk çeyreğinde Tencent'in araştırma ve geliştirme yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,9 milyar yuana (yaklaşık 2,63 milyar ABD doları) yükseldiğini söyledi. Tong, şirketin temel büyük modelleri, bilgi işlem gücü, geliştirme araçları ve uygulamalarını kapsayan kapsamlı yapay zeka ekosisteminin güncellendiğini kaydetti.

Tencent, Guangzhou, Qingyuan, Shaoguan ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki çeşitli noktalarda veri merkezleri kurarak endüstriyel güncellemeye yönelik temel bilgi işlem desteği sağladı.

Tencent Başkan Yardımcısı Li Qiang, küresel büyümesini sürdüren bulut bilişim sağlayıcısı Tencent Cloud'un son 3 yılda uluslararası işlerinde çift haneli büyümeyi sürdürdüğünü ve 80'den fazla ülke ve bölgede 10.000'den fazla yurtdışı müşteriye hizmet verdiğini belirtti.

Bu yıl yurtdışı yatırımlarını daha da genişletecek olan Tencent, Suudi Arabistan'da ilk veri merkezini kurmak için Ortadoğu'ya 150 milyon ABD doları, Endonezya'da üçüncü veri merkezini kurmak için de bu ülkeye 500 milyon ABD doları yatırım yapmayı planlıyor.

Tencent'in 2024 yılı geliri önceki yıla göre yüzde 8 artarak 660,3 milyar yuana ulaşırken, brüt karı yüzde 19, faaliyet karı ise yüzde 24 arttı.

Şirketin Mart ayında açıklanan mali sonuçlarına göre yapay zeka teknolojisi, yıl boyunca iş inovasyonunun yönlendirilmesinde ve yüksek kaliteli büyümenin desteklenmesinde önemli rol oynadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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