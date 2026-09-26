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Tencent, yabancı ziyaretçiler için TenPayGo ödeme uygulamasını Shenzhen'de tanıttı

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Tencent, yabancı ziyaretçiler için TenPayGo ödeme uygulamasını Shenzhen'de tanıttı
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Tencent, yabancı ziyaretçiler için TenPayGo'yu tanıttı. Visa ve Mastercard dahil yedi uluslararası kart kuruluşu ile Apple Pay gibi e-cüzdanları destekleyen uygulama, Shenzhen'de otobüs-metro ulaşım kodunu kapsıyor; ilk sekiz ayda yurtdışı e-cüzdan işlem tutarı yüzde 80,6 arttı.

SHENZHEN, 26 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Tencent, Çin'e seyahat eden yabancı ziyaretçilere yönelik ödeme uygulaması TenPayGo'yu kullanıma sundu. Ülkedeki uluslararası ziyaretçi sayısının artması üzerine geliştirilen yeni platformun, yabancı ziyaretçilerin ödeme işlemlerini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Tencent tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, uygulamanın Visa ve Mastercard'ın da aralarında bulunduğu yedi büyük uluslararası kart kuruluşu tarafından yurtdışında düzenlenen banka kartlarının yanı sıra Apple Pay ve Starryblu gibi yurtdışı merkezli e-cüzdanları da desteklediği belirtildi.

Açıklamaya göre kullanıcılar, bir ödeme yöntemini uygulamaya bağladıktan sonra TenPayGo üzerinden doğrudan karekod okutarak ödeme yapabiliyor. Şirket, uygulamayı Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen uluslararası ödeme hizmetleri tanıtım etkinliğinde kamuoyuyla paylaştı.

Tencent, TenPayGo'nun, yabancı ziyaretçilerin herhangi bir telefon numarasına veya toplu taşıma kartına ihtiyaç duymadan Shenzhen'deki otobüs ve metro hatlarında kullanabilecekleri bir ulaşım kodunu etkinleştirmelerine de olanak sağlayacağını bildirdi.

Sosyal medya ve mesajlaşmanın ötesinde çok işlevli bir uygulama olarak hizmet veren WeChat, Çin anakarasında Weixin Pay adıyla bilinen dijital ödeme hizmetleri sunuyor.

Weixin Pay'in kullanıma sunduğu TenPayGo, yabancı ziyaretçilerin harcamalarında yaşanan artışla aynı döneme denk geldi. Weixin Pay verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında Çin'deki yurtdışı merkezli e-cüzdanlarla gerçekleştirilen işlemlerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6, işlem sayısı ise yüzde 81,8 arttı.

Kaynak: Xinhua
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