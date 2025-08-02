Temmuz Ayında İhracatta Rekor: 25 Milyar Dolar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Temmuz ayında mal ihracatının geçen yılın aynı ayına göre %11 artarak 25 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Türk sanayisinin katma değerli üretimini sürdürdüğünü ve ihracatta rekorların devam ettiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında mal ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Yıllık ihracatımız ise 269,4 milyar dolara yükseldi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenindeki kararlı yürüyüşümüz sürecek."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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