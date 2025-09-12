Temizlik Görevlisi, Tuvalette Bulduğu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir temizlik görevlisi, tuvalette bulduğu ve içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz ile altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ) görev yapan temizlik işçisi C.A, rutin temizlik sırasında bir cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden C.A, içinde bir miktar para ve altın olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada cüzdanın M.S'ye ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz ve altın bulunan cüzdan, M.S'ye teslim edildi.