Temizlik Görevlisi, Tuvalette Bulduğu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir temizlik işçisi, tuvalette bulduğu yaklaşık 400 bin lira değerindeki döviz ve altın ile dolu cüzdanı polise teslim etti. Cüzdan, sahibine ulaştırıldı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ) görev yapan temizlik işçisi C.A, rutin temizlik sırasında bir cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden C.A, içinde bir miktar para ve altın olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada cüzdanın M.S'ye ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz ve altın bulunan cüzdan, M.S'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
