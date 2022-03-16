Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

ARAKLI, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesinde belediye temizlik görevlisi Erol Ceylan (57), sokakta çalışırken gördüğü tozlu araçların camlarına, parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor. Kısa sürede çizimleri ile beğeni toplayan Ceylan, "Tozlu araba gördüm mü, dayanamam. Hiç kendimi tutamam, hemen resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor ama bazen de dayak yemekten korkuyorum" dedi.

Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan, resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı. Bir yandan görev sahasındaki sokakları süpüren Ceylan, diğer taraftan camları tozlu araçlara parmaklarıyla portre ve manzara resimleri çiziyor. Ceylan, tozlu araç camlarının yanı sıra sokakta boş gördüğü duvarlara da süngerle çeşitli figürler yapıyor. Taş ve ahşapları oyarak heykeller de ortaya çıkaran Ceylan, hem tutkusu hem de çizimleri ile beğeni topluyor.

İlçede taksi durağı sorumlusu Hasan Aygün ise "Genellikle köylere gittiği için arabalarımız hep tozlanıyor, çamur oluyor. Arkadaşımız Erol da gelip arabalarımıza hep resimler çiziyor. Çamurlu arabalarımız sanatla buluşmuş oluyor" dedi.