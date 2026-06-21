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Telefon dolandırıcılarına açık hat temin eden 4 şüpheli tutuklandı

Telefon dolandırıcılarına açık hat temin eden 4 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılarına açık hat temin ederek 50 milyon TL haksız kazanç sağladığı belirlenen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

OSMANİYE merkezli 3 ildeki operasyonda, telefon dolandırıcılarına açık hat temin edip 50 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, telefon dolandırıcılarına açık hat temin edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Türkiye genelinde 23 ilde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında kullanılan açık hatların teminine yönelik araştırma yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Soruşturmada 9 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Osmaniye merkezli Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 7 flaş bellek, 8 cep telefonu, 8 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallerdeki incelemelerde ise çok sayıda Suriye uyruklu kişi ile Türk vatandaşlarına ait kimlik fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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